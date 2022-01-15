ОП сообщил количество поездок Зеленского за год

Президент Владимир Зеленский в 2021 году совершил 13 зарубежных визитов и 21 рабочую поездку по украинским областям, сообщает Укринформ.

Чаще всего глава государства бывал на Донетчине и Луганщине, говорится в ответе Офиса Президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов», - сообщили в ОП .

Также отмечается, что в 2020 году Глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

«Наиболее посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (9 поездок), Одесская (6 поездок), Киевская и Харьковская (по 5 поездок), Запорожская (4 поездки)», - уточнили в ОП .

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в прошлом году находился с визитами, в частности, в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.