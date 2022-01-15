Врач рассказал о последствиях сочетания "Омикрон" и гриппа
Сочетание в организме человека вируса сезонного гриппа и штамма коронавируса Омикрон - так называемая Florona может привести к крайне тяжелым последствиям. Но течение заболевания у вакцинированных будет гораздо легче, сообщает Обозреватель.
Об этом рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.
"Смешивание гриппа и Омикрона может быть очень опасным", — подчеркнул он.
Как пояснил ученый, Florona не является отдельным вирусом:
"Это сочетание в одном человеке, который болеет двумя вирусами. Оно представляет угрозу, поскольку фактически удваивает нагрузку на иммунную систему человека."
"Это опасно, потому что наша иммунная система, хоть она и мощная, хоть она и умеет различать разные вирусы и будет бороться с ними, но когда на нее идет дополнительная нагрузка, она может не выдержать", – предупредил Комисаренко.
Он отметил, что в настоящее время в мире мало случаев одновременного заболевания гриппом и штамм Омикрон, следовательно, окончательные выводы делать рано.
"Однако можно предположить, что если будет широкое распространение обоих вирусов, это будет опасно", – сказал он.
В этом контексте ученый объяснил, что человек, вакцинированный и от гриппа, и от коронавируса, в этой ситуации наиболее защищен:
"Он может заболеть, но течение заболевания будет значительно легче".
Комисаренко подчеркнул, что прививка от гриппа не может помешать прививке от COVID-19 .