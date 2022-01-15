Зеленский принял участие в торжествах 30-летия создания УГО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 30-летия создания Управления государственной охраны и заслушал доклад о концепции развития УГО, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Поздравляя собравшихся с 30-летием создания Управления, глава государства отметил, что за 30 лет УГО подготовило и провело десятки тысяч охранных мероприятий. По его словам, это время можно описать как "три десятилетия в усиленном режиме".

"Это высокая ответственность и работа в напряженных условиях всегда, особенно в прошлом году, когда Украина праздновала определяющие даты для своей истории и принимала много высоких иностранных гостей – десятки международных делегаций, около ста иностранных лидеров разного уровня. Я хочу поблагодарить вас лично – все было на высшем уровне" , – подчеркнул президент.

В частности, как отметил Владимир Зеленский, на должном уровне с точки зрения безопасности проведен учредительный саммит Крымской платформы, саммит первых леди и джентльменов, торжества по случаю 30-летия восстановления независимости Украины.

"И все мы, и главы иностранных государств, посещающие Украину, знают, что могут чувствовать себя в безопасности везде: в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, на вершинах Карпатских гор, на побережье Черного моря… И очень важно: у нас было много гостей, много делегаций, посетивших восток нашего государства, который защищают наши военные" , – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что за каждым мероприятием и каждой цифрой стоят конкретные люди – офицеры и военнослужащие УГО, их самоотверженность, мастерство, точность, отвага и выдержка.

"Вы показываете высокий уровень, и я считаю, что государство должно отвечать вам таким же отношением" , – убежден Владимир Зеленский.

Президент отметил доклад руководства УГО о дальнейших изменениях в деятельности формирования, в частности планы по строительству нового современного центра Управления государственной охраны Украины.

"Такой мощный центр УГО должен быть построен для каждого и каждой из вас, он обязательно должен появиться. Это и есть благодарность государства за вашу тяжелую работу" , – сказал Владимир Зеленский.

Следующим шагом глава государства назвал повышение заработной платы работникам УГО.

"Все это, а также техническое обеспечение на новом уровне – это три главные вещи, которые должны появиться в жизни Управления государственной охраны Украины" , – подчеркнул президент.

Он пожелал работникам Управления государственной охраны и их семьям крепкого здоровья, спокойствия, мира и благополучия.

Владимир Зеленский вручил сотрудникам УГО государственные награды и сертификаты на служебное жилье.

Президент также осмотрел образцы автомобильной и специальной техники, используемой работниками УГО. В частности, ему продемонстрировали специализированный автомобиль связи, специализированный автомобиль радиационной, химической и биологической разведки, специализированный автомобиль для перевозки аппаратуры, специализированный автомобиль для комплексного препятствования работе средств наземной и воздушной разведки и кинологический автомобиль.

Глава государства посмотрел показательные выступления специалистов-кинологов со служебными собаками и военнослужащих УГО.

Владимир Зеленский ознакомился с образцами вооружения, минно-взрывными устройствами, альпинистским и водолазным снаряжением, а также современными средствами связи и охраны, находящимися на вооружении УГО.

Кроме того, президент посетил мультимедийный тир Управления госохраны и просмотрел практические упражнения по стрельбе.