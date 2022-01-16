Диетолог рассказал, что общего у долгожителей разных частей света

Места, где живет больше всего долгожителей планеты, называются "голубыми зонами" – именно здесь самые большие шансы людей прожить до 100 лет. Здоровая организация питания и поддержание естественной физической активности объединяет людей с самой долгой продолжительностью жизни в разных уголках планеты и обеспечивает им долголетие, сообщает Обозреватель.

В мире существует множество диет, разработчики которых обещают здоровье и долгие годы жизни, однако ни одна из них не может быть абсолютной. Таковым выводом поделился с изданием this. диетолог, доцент Школы физических упражнений и диетологии Университета Дикина Тим Кроу.

Исследовав культуру питания разных народов, диетолог пришел к выводу, что рацион, состоящий из продуктов растительного происхождения и включающий минимум обработанной пищи, сладостей и напитков, вышел на первое место в обеспечении долговременной здоровой жизни.

Питание и физическая активность – составляют основу долголетия. Источник: pixabay.com

Именно такого меню придерживаются долгожители в разных уголках планеты. А проживают они в Окинаве в Японии, на итальянском острове Сардиния, греческом острове Икария, полуострове Никоя в Коста-Рике и Лома-Линда, Калифорния.

Как видим, территориально они не объединены, поэтому и питание у них не может быть одинаковым. Тим Кроу отмечает, что долгожители не обязательно вегетарианцы, но растительная пища, фасоль и цельнозерновые продукты составляют основу рациона, а мясо они потребляют довольно фрагментарно. Не избегают они и глютена или молочных продуктов, однако добавляют их в небольшом количестве и не переедают, вставая из-за стола до того, как насытятся.

Диетолог акцентирует, что еда – это не вся жизнь и она не должна становиться культом и превращаться в постоянный подсчет калорий. Долгожители обычно ведут активный повседневный образ жизни, дающий прочность их телу и ясность разуму.

Не существует какого-то конкретного секрета, который подошел бы каждому, однако пример людей, которые смогли дожить до значительных лет, указывает, что они все делают просто: едят, двигаются, наслаждаются, живут!