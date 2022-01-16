Курс валют НБУ на 16 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 16 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 15 января, не изменился и составил 27.74 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 16 января 2022 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 31.78 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 16 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 16 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.04 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 16 января 2022 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 30.41 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 16 января 2022 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.01 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 16 января 2022 года.