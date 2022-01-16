Курс валют НБУ на 16 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 16 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 15 января, не изменился и составил 27.74 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 16 января 2022 года.
Курс евро остается стабильным на уровне 31.78 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 16 января 2022 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 16 января 2022 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.04 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 16 января 2022 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 30.41 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 16 января 2022 года.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.01 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 16 января 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.737200
|EUR
|Евро
|31.781300
|RUB
|Рубль
|0.366960
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.044300
|CHF
|Швейцарский франк
|30.405300
|PLN
|Польский злотый
|7.008900