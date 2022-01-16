Сегодня вступили в силу нормы языкового закона о печатных СМИ

Сегодня, 16 января, вступают в силу отдельные положения 25-й статьи закона Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, касающиеся печатных средств массовой информации, сообщает Новое время.

Согласно этим положениям, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке и могут издаваться на других языках при условии, "что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке".

Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение по подписке печатных СМИ, изданных не на государственном языке, допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке.

Во всех местах распространения печатных СМИ не менее 50% наименований должны быть на государственном языке.

До 16 июля 2024 года эти положения не будут распространяться на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке или на других языках коренных народов Украины, а также на английском языке или на другом официальном языке Евросоюза.

Рада приняла закон Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу. Статья 25 закона вступает в силу через 30 месяцев со дня вступления в силу закона. Положения статьи для СМИ местной сферы распространения вступают в силу через 60 месяцев со дня вступления в силу закона.