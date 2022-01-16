Apple намеренно лишила iPhone 13 функции шумоподавления

Несколько недель назад в Сети начали активно обсуждать тот факт, что флагманы линейки iPhone 13, по непонятной причине лишились функции шумоподавления, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора, сообщает УНИАН.

Многие думали, что это просто баг, но на самом деле Apple вырезала ее намеренно.

Читатель сайта 9to5Mac поинтересовался у поддержки Apple, почему в его iPhone 13 отсутствует такая базовая функция, которая есть на других айфонах. Представитель компании объяснил, что последнее поколение смартфонов Apple ее не поддерживает.

Шумоподавление телефона недоступно на моделях iPhone 13, поэтому вы не видите эту опцию в настройках, – Apple Support

В поддержке подтвердили, что отсутствие функции – не баг и не системная ошибка.

На всех Айфонах под управлением iOS 14/iOS 15 функцию можно найти в меню Настройки > Универсальный доступ > Аудиовизуализация > Шумоподавление телефона. Единственный выход для владельцев iPhone 13 – функция "Изоляция голоса". Она доступна в "Пункте управления" при звонке через FaceTime.

Напомним, презентация новых Айфонов состоится в сентябре.