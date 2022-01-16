Дорофеева показала утреннее фото с обнаженным Дантесом

Украинская певица Надя Дорофеева с самого утра решила порадовать своих поклонников пикантным снимком, сообщает УНИАН.

При этом в кадре позировала не она, а ее супруг, артист Владимир Дантес. Молодой человек лежал на кровати спиной к камере. Дантес был полностью обнаженный, а его голые ягодицы Надя решила прикрыть смайликом.

"Тусуюсь с пацанами" , - с юмором подписала снимок Дорофеева.

Дорофеева показала обнаженного Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva