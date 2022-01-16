Из-за угрозы цунами в Японии эвакуируют более 200 тысяч человек

В Японии власти приказали эвакуировать почти 230 тысяч жителей прибрежных территорий страны из-за угрозы цунами после извержения подводного вулкана в королевстве Тонга, сообщает Новое время.

Приказ об эвакуации получили 229 239 жителей и 108 667 домохозяйств из 55 муниципалитетов. Предупреждение о цунами было объявлено в префектурах Коти, Миядзаки, Аомори, Ивате, Мияги, Тиба, Токусима и Кагосима.

Высота волн пока не превышает 1,5 м. В префектуре Ивате зафиксировали волны высотой 1,1 м, в Кагосиме — 1,2 м.

Также сообщается, что в результате стихии пострадали около 20 судов в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии. Их точное количество устанавливается.

15 января в Тихом океане возле острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло извержение подводного вулкана. В результате извержения тихоокеанское островное государство Тонга накрыло цунами.