Названы лучшие врачи по знаку Зодиака

Лучшими врачами могут стать люди, рожденные под воздушным знаком Зодиака, – это Близнецы, сообщает УНИАН.

Представители этого знака обычно имеют хорошую профессиональную подготовку, а также доброжелательные и позитивные, рассказала астролог Людмила Булгакова.

По ее словам у Близнецов больше пациентов, чем у коллег, поскольку эти зодиакальные представители могут смотреть на пациентов как на хороших знакомых, а не как на подопытных крыс.

Девы – блестящие диагносты, поскольку имеют недюжинные аналитические способности и на работе проявляют отстраненность и равнодушие.

Раки чаще всего способны выбрать для пациентов методы лечения, которые способны быстро им помочь, и не приведут к негативным последствиям.