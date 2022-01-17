Названы лучшие врачи по знаку Зодиака
Лучшими врачами могут стать люди, рожденные под воздушным знаком Зодиака, – это Близнецы, сообщает УНИАН.
Представители этого знака обычно имеют хорошую профессиональную подготовку, а также доброжелательные и позитивные, рассказала астролог Людмила Булгакова.
По ее словам у Близнецов больше пациентов, чем у коллег, поскольку эти зодиакальные представители могут смотреть на пациентов как на хороших знакомых, а не как на подопытных крыс.
Девы – блестящие диагносты, поскольку имеют недюжинные аналитические способности и на работе проявляют отстраненность и равнодушие.
Раки чаще всего способны выбрать для пациентов методы лечения, которые способны быстро им помочь, и не приведут к негативным последствиям.
"...Раки как самый эмоциональный знак Зодиака имеют редкий дар сострадания, который необходим врачу едва ли не больше, чем профессиональные знания и навыки...", – добавила астролог.