Комаровский назвал два признака ОРВИ, при которых нужно обратиться к врачу

Доктор Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram. Отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ и температура тела выше нормы на седьмой день болезни - это однозначные поводы для встречи с врачом.

Как точно нельзя лечить ОРВИ по мнению Комаровского

Педиатр неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Так делали и продолжают делать многие врачи.

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики" , - уверяет Комаровский.

Ошибочная теория говорит, что во время борьбы с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями.

"Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за бактерий, что уцелели после антибиотика, который мы назначили" , - уверяет врач.

По его словам, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.