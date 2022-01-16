Общественные деятели обратились к Зеленскому из-за преследования Порошенко

Представители независимых экспертных кругов и интеллектуальных сообществ Украины выступили с открытым для подписания заявлением с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить раскол украинского общества, сославшись на преследование пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Считаем необходимым высказаться по поводу внутриполитической ситуации, которая складывается вокруг уголовного преследования Петра Порошенко. Не принимая на себя права на предоставление юридической или моральной оценки, в то же время считаем совершенно необходимым обратить внимание политических элит и широких слоев общественности на стратегический аспект этого дела" , - говорится в заявлении, которое опубликовал на своей странице в Facebook глава общественной инициативы "Виборча Рада UA" Евгений Быстрицкий.

"Сегодня Украина переживает масштабный комплексный кризис. У нас есть наибольший уровень угроз национальной безопасности, начиная с 2014 года… Уровень международного напряжения самый большой со времен Холодной войны. Стране грозит глубокий энергетический кризис… На этом угрожающем фоне руководящая политическая сила предпринимает недальновидные шаги, которые существенно увеличивают стратегические риски для страны, отвергая вековечную истину потребности в национальном единении перед лицом агрессора и в условиях кризиса" , - отмечается в документе.

Его авторы отмечают, что Украину может спасти "только внутриполитическое единство, когда все граждане, независимо от идеологических и политических предпочтений, сплотятся, чтобы выстоять в масштабном кризисе", также должны сотрудничать и все политические элиты, "забыв о противоречиях и взаимных обидах".

"Действия нынешней украинской власти, непосредственно направленные на раскол общества и увеличение температуры внутреннего политического противостояния, могут носить чрезвычайно разрушительный характер для украинской государственности. Мы призываем президента Украины Владимира Зеленского прекратить раскалывать украинское общество в это рискованное время, а всех политиков и граждан сотрудничать по национальному единению, увеличению устойчивости Украины, противостоянию угрозам и преодолению кризиса" , - подчеркивается в заявлении.

Документ подписали Быстрицкий, экс-замминистра образования, писатель Максим Стриха, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, сопредседатель "Ассоциации еврейских организаций и общин Украины" ("Ваад") Иосиф Зисельс, аналитик фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский, академики Вадим Локтев, Валерий Ящук, Николай Харченко, Виктор Гринченко, ряд ученых и общественных деятелей.