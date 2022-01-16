В ЕС прошли протесты против мер по борьбе с пандемией

Массовые протесты против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, прошли в ряде стран ЕС в субботу, 15 января. В Германии такие выступления имели место по всей стране. В некоторых городах сторонники ограничительных мер устраивали также контрдемонстрации, сообщает Deutsche Welle.

Фото: twitter.com/LandoFree

В Гамбурге планировалось проведение масштабной акции протеста против общей обязательной вакцинации от коронавируса, о необходимости которой идет дискуссия в Германии, и других мер борьбы с пандемией, однако в четверг, 13 января, на фоне высокого количества заражений SARS-CoV-2 в городе полиция объявила о запрете на ее проведение.

В течение нескольких предыдущих недель еженедельные субботние демонстрации критиков правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Гамбурге принадлежали к самым масштабным в Германии. Так, 8 января количество участников такого мероприятия, по данным полиции, составило 16 000 человек.

Несмотря на запрет на проведение протестной акции, около 3000 человек собрались 15 января перед гамбургской картинной галереей Hamburger Kunsthalle. По данным журналистов, полиция попыталась разогнать собравшихся, когда они начали показывать плакаты и скандировать лозунги, при этом дошло до отдельных столкновений между гражданами и представителями органов охраны правопорядка.

В центре Гамбурга в тот же день, 15 января, состоялась демонстрация сторонников ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса. По данным полиции, в этой акции приняло участие около 2900 человек.

Массовые выступления против антиковидных ограничений прошли 15 января также в Мюнхене, Фюрте, Ганновере, Оснабрюке, Шверине, Фленсбурге и некоторых других городах по всей стране. В Дюссельдорфе в протесте приняли участие около 7000 человек, во Фрайбурге – около 6000. Некоторые из акций критиков антиковидных ограничений в этих городах также сопровождались контрдемонстрациями сторонников карантинных мер.

В Коттбусе 15 января полиция разогнала незаявленную многотысячную акцию граждан, выступивших с критикой правительственных мер по борьбе с пандемией.

Протесты против мер по борьбе с пандемией в Австрии

Массовые протесты против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса прошли 15 января и в других государствах-членах ЕС. Так, в столице Австрии Вене, по данным газеты Kurier, на улицы вышли около 27 тысяч недовольных граждан.

По итогам протеста были задержаны два человека, сообщает издание. Поскольку не все участники мероприятия носили маски типа FFP2, полиция оформила большое количество штрафов и заявлений о нарушении.

Некоторые протестующие пришли в поддельной форме полицейских и принесли с собой перечный спрей, что также является правонарушением.

Глава правопопулистской Австрийской партии свободы Герберт Кикль со сцены пообещал "устроить настоящий танец" в парламенте во время дебатов об обязательной вакцинации, запланированных на следующую неделю, и призвал провести новые парламентские выборы.

Протесты против паспортов вакцинации во Франции и Италии

Во Франции 15 января 50 000 человек вышли на улицы с протестом против нового "паспорта здоровья" или паспорта вакцинации, введение которого предполагает, что доступ ко многим заведениям будет позволен только полностью привитым от коронавируса или недавно переболевшим COVID-19.

Кроме того, масштабные антиководные протесты прошли в Риме. Их участники выступали против введения обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны в возрасте от 50 лет и против "коронавирусного паспорта", который должен подтверждать, что его владелец переболел COVID-19, привит от этой болезни или имеет отрицательный тест на коронавирус.

В Нидерландах 15 января свои заведения, несмотря на запрет, открыли многочисленные владельцы кафе, баров и ресторанов. Тем самым они выразили возмущение тем, что ослабление ограничений в стране не распространилось на их бизнес.