Электромобили проигрывают машинам с ДВС по надежности

Электромобили проигрывают машинам с ДВС по надежности
Фото: Facebook

Хуже всего себя показали модели марки Tesla, сообщает Автоцентр.

Американский журнал Consumer Report опубликовал новый рейтинг надежности автомобилей. ﻿Он основывается на отзывах автовладельцев, которые состоят в специальном клубе издания. Пользователи указали с какими поломками они столкнулись за год использования машин, а также поделились общим впечатлением о той, или иной модели. Среди них были как автомобили с ДВС, так и электрокары.

Так, лучшими были признаны машины марки Lexus, а в личном зачете победителем стал кроссовер GX. Также в первую десятку вошли Mazda, Toyota, Infiniti, Honda, Subaru, Buick, Acura, Nissan и Mini. Всего в рейтинге перечислено 28 производителей. Предпоследнее место в нем заняла американская марка Tesla. Как утверждает глава издания Consumer Reports Джейк Фишер, хуже всего в плане надежности показали себя кроссоверы Model Y и X, а вот седан Model 3 получил оценку «хорошо».

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Однако не только электромобили марки Tesla оказались внизу рейтинга надежности. Электрокары других компаний также не смогли показать достойный результат. Особенно это касается сегмента кроссоверов. Их результат очень низкий, и дело даже не в батареях или силовой установке. Например, владельцы Model Y жалуются на некачественную подгонку элементов кузова и работу системы климат-контроля, а в Model X плохо работают двери.

Ford Mustang Mach-E хоть и получил оценку выше среднего, но Фишер утверждает, что не все так радужно в работе этого электромобиля и нареканий от пользователей очень много. У других представителей данного сегмента также были выявлены проблемы с управлением сиденьями, кондиционерами и другими системами. Также владельцы часто жаловались на различные утечки.

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