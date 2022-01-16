Грязь и лёд: почему машина вибрирует на скорости

Иногда водитель замечает, что машина без видимых причин начинает вибрировать всем "телом", чаще всего начиная с руля. Симптом опасный, но иногда ответ оказывается очень простым, сообщает 24 Канал.

Случай не очень распространенный, но именно поэтому многих водителей он вводит в отчаяние. На первый взгляд, вибрации на руле и кузове объясняются простой и привычной причиной – одно из колес (а то и два) пострадало на ухабе и из-за смятого диска или поврежденного каркаса шины имеет место дисбаланс. Но иногда машину трусит и без плохих дорог.

Вибрации на руле и кузове автомобиля появляются по разным причинам. Проще всего устранить те, которые вызваны налипанием грязи и снега

Причиной иногда становится грязь или снег. Бывает, что они налипают на колесный диск, нарушая его балансировку. Причем на самом деле достаточно совсем небольшого количества “инородного тела”, так как балансировку колеса нарушают и 10 граммов неравномерно расположенной массы.

Выявить эту причину не всегда просто, потому что компактным комом снег или грязь прикрепляется к колесу нечасто. Так как под действием центробежной силы что грязь, что мокрый снег расплющиваются по плоской поверхности диска. Кстати, искать нежелательные “грузы” надо в первую очередь на полках обода колеса, откуда посторонние массы не слетают во время вращения. Осложняет дело тот факт, что широкая полка, удобная для накопления грязи, снега или льда, у большинства машин расположена с внутренней стороны колеса, куда очень непросто заглянуть, даже если лечь на асфальт.

Наслоение сухой грязи на дисках бывает непросто заметить без предварительной очистки или мойки водой высокого давления

Если диск колеса грязный, увидеть на его полке замаскированную “в цвет” грязь не всегда просто, тем более что она часто бывает запеченной температурой от горячих тормозов. Поэтому, когда есть подозрение относительно нарушения балансировки из-за грязи, придется применить при “диагностике” жесткий инструмент – металлическую щетку, большую отвертку и тому подобное.

Почему налипают снег и грязь

Когда легковая машина движется в более или менее штатных для нее условиях, ничего лишнего к ее колесам не цепляется. Вода, снег и дорожная пыль слетают прочь во время вращения колес.

Сухой снег на дисках не задерживается, но когда он мокрый – совсем другое дело

Но бывает, что колеса глубоко погружаются в жидкое или полужидкое болото, которое заполняет собой полости в рисунке диска – и останавливаются сразу после того, например, если машина застряла и сразу не едет дальше. Грязь успевает засохнуть, сгруппировавшись в одной стороне диска. Примерно то же самое может происходить и во время поездок по глубокому снегу, который набивается в колеса – например, между отверстиями дисков, и при определенных условиях примерзает там.

Почему нельзя с дисбалансом

Если хотя бы на одном колесе имеет место заметный дисбаланс, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется. Разбалансированное колесо во время вращения провоцирует дополнительные нагрузки на детали ходовой части. Соответственно, ускоренному износу подвергаются подшипники ступиц, шаровые опоры рычагов, их сайлентблоки, шарниры рулевого управления и шины. Кроме того, колесо с большим дисбалансом зимой раньше потеряет сцепление со скользкой поверхностью дороги.

На самом деле на штампованных стальных дисках немало мест, где могут надежно прицепиться грязь, снег и лед

Поэтому очень желательно проверять балансировку колес как минимум каждый сезон, даже если видимых признаков дисбаланса нет – например, при смене резины с летней на зимнюю и наоборот. Советуем также мыть или тщательно очищать диски со всех сторон всякий раз, когда бывает возможность – например, при устранении прокола или сезонном переобувании машины. Понятно, что водные процедуры нужно проводить колесам и непосредственно перед балансировкой.

Рекомендация:

Любые необычные проявления в поведении автомобиля нельзя упускать из виду. Особенно, если речь идет о ходовой части, поскольку это может быть предупреждением о скором разрушении какой-то детали – тем более, если машина давно уже не новая. Поэтому, когда в ходовой появились какие-то шумы или вибрации, не стоит продолжать движение в обычном режиме, пока вы не выясните, что это не представляет угрозу безопасности.