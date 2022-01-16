Шотландия - Украина: где пройдет матч Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу в Лиге наций 2022/23 попала в группу В1, где сразится с Ирландией, Шотландией и Арменией, сообщает УНИАН.

Согласно календарю УЕФА, сборная Украины стартует в турнире выездными встречами с Ирландией и Шотландией, которые запланированы на 4 и 7 июня 2022 года соответственно.

Шотландская футбольная ассоциация на своем сайте объявила, что поединок против сборной Украины состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Напомним, именно на этой арене 24 марта пройдет и матч плей-офф за выход на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Украины в Лиге наций: что было раньше