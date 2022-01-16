Туристы стали активнее посещать Украину

Более 50 тысяч граждан Саудовской Аравии и Омана за первые девять месяцев побывали в Украине, сообщает Корреспондент.

За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранных граждан, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Об этом сообщила глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

"Годовой показатель скорректирует цифры, но только в плюс", – написаа она в Facebook .

По данным Олеськив, в 2021 году туристами в Украине, которые потратили больше всего средств на одного человека, были гости из Объединенных Арабских Эмиратов ($2220), Саудовской Аравии ($1500), Омана ($1500), Канады ($1250) и США ($1225).

В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней и тратили по $929.

В комментарии Олеськив добавила, что более 50 тысяч граждан Саудовской Аравии и Омана за первые девять месяцев побывали в Украине.

Напомним, за шесть первых месяцев 2021 года в Украине в 40 раз увеличилось количество туристов из Саудовской Аравии и на 10% сократилось число европейских посетителей.