Герус: запасы угля на складах больше, чем в прошлом году

Глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус заявил, что в пятницу 14 января количество угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом отопительном сезоне превысило запасы за такой же период прошлого года, сообщает Экономическая правда.

Так, на 14.01.2022 на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн.

По его словам, причинами этого стал импорт угля, в частности, морским направлением. Так, по состоянию на 14 января компания "ДТЭК" приняла 7 судов, а компания "Центрэнерго" – 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.