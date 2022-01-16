Зеленский поставил "киборгов" в пример всем украинцам

Украина чтит защитников Донецкого аэропорта, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа, отметил глава государства, сообщает Корреспондент.

Своим бесстрашием и несокрушимостью защитники Донецкого аэропорта показали всем украинцам, что бороться за свою землю нужно до конца. Об этом написал президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 января.

"День памяти защитников Донецкого аэропорта. День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа. Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца. Помним наших героев!", – написал глава государства .

Напомним, 16 января Всеукраинский день памяти "киборгов", когда Украина чтит защитников Донецкого аэропорта. Военные, добровольцы и волонетры героически защищали стратегический объект 242 дня. 20 января 2015 года сепаратисты взорвали новый терминал вместе с его защитниками. 21 января последние военные покинули аэропорт.

По последним официальным данным, в ходе боев за Донецкий аэропорт погибли 109 военных. Еще 446 человек были ранены, шестеро пропали без вести.