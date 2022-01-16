Путин сам создал кризис, чтобы требовать уступок – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский президент Владимир Путин сейчас сам создал кризис, чтобы иметь повод требовать уступок, сообщает Новое время.

В интервью изданию Bild Кулеба назвал Путина "мастером нагнетания страха".

"За многие годы его модель поведения уже стала очевидной. Сначала он создает проблемы и кризисы, затем приглашает других вместе обсудить их решение, и в конце концов предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы все это видели уже много раз" , – отметил глава МИД Украины.

По его словам, Путин останавливается только там, где его останавливают и понимает только язык силы.

Кулеба сказал, что сейчас Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками для внедрения комплексного пакета сдерживания РФ, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество.