Путин сам создал кризис, чтобы требовать уступок – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский президент Владимир Путин сейчас сам создал кризис, чтобы иметь повод требовать уступок, сообщает Новое время.
В интервью изданию Bild Кулеба назвал Путина "мастером нагнетания страха".
"За многие годы его модель поведения уже стала очевидной. Сначала он создает проблемы и кризисы, затем приглашает других вместе обсудить их решение, и в конце концов предлагает решения, требующие уступок от оппонентов. Мы все это видели уже много раз", – отметил глава МИД Украины.
По его словам, Путин останавливается только там, где его останавливают и понимает только язык силы.
Кулеба сказал, что сейчас Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками для внедрения комплексного пакета сдерживания РФ, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество.
"Необходимо продолжить демонстрировать России неприемлемую цену, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, в то же время вовлекая Москву в дипломатический процесс, принуждая к дипломатии вместо применения силы", – подчеркнул украинский министр.