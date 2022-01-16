В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из ТРЦ

В Киеве днем 16 января поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Людей эвакуируют из зданий, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявила спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлана Водолага.

По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в Службу безопасности Украины около 13:30.

"В Киеве заминировали универмаг "Украина", ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер" , - сказала Водолага.

Она отметила, что из зданий ТРЦ проводится эвакуация посетителей и персонала. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывчатые и подозрительные предметы.