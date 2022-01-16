Союзники США по НАТО обеспокоены возможностью уступок России – WSJ

Некоторые союзники США по НАТО обеспокоены возможными уступками России на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, предложениями Вашингтона о сокращении военных учений в Европе и договоре о неразмещении ракет, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как сообщили газете The Wall Street Journal дипломаты НАТО, за кулисами переговоров с Россией некоторые союзники США, особенно близкие к России, обеспокоены несколькими предложениями, выдвинутыми американскими представителями до того, как они обсуждались с партнерами. В частности, по данным издания, речь идет о взаимном сокращении войсковых учений на территории Европы и неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

Собеседники издания отметили, что об этих предложениях США союзники узнали из сообщений в СМИ. При этом они подчеркнули, что эти идеи американские представители не обсуждали с партнерами.

Кроме того, по данным источников газеты, некоторые союзники США обеспокоены тем, что НАТО отвергает основные требования России, например, нерасширение Альянса на восток. По их мнению, Вашингтон может пойти на незначительные уступки Москве, чтобы "успокоить" российское руководство.