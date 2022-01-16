Кулеба посоветовал Путину посмотреть в зеркало из-за НАТО

Страны по периметру российской границы хотят вступить в НАТО из-за агрессивных действий России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild.

"Украина уже давно приняла свое решение. Мы стремимся к членству в НАТО, об этом говорится в нашей конституции и нашей национальной внешнеполитической стратегии" , – отметил он.

Министр подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают курс Украины в НАТО, и эта позиция продолжает распространяться.

"НАТО – это оборонный альянс, который не заставляет ни одну страну вступать. Парадокс состоит в том, что соседние с Россией страны мотивированы деятельностью Кремля стремиться к коллективной безопасности в НАТО" , – пояснил Кулеба.

Он отметил, что Россия в течение десятилетий создавала конфликтный пояс вдоль своих границ и в разных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран.