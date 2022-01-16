Кулеба посоветовал Путину посмотреть в зеркало из-за НАТО
Страны по периметру российской границы хотят вступить в НАТО из-за агрессивных действий России, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild.
"Украина уже давно приняла свое решение. Мы стремимся к членству в НАТО, об этом говорится в нашей конституции и нашей национальной внешнеполитической стратегии", – отметил он.
Министр подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают курс Украины в НАТО, и эта позиция продолжает распространяться.
"НАТО – это оборонный альянс, который не заставляет ни одну страну вступать. Парадокс состоит в том, что соседние с Россией страны мотивированы деятельностью Кремля стремиться к коллективной безопасности в НАТО", – пояснил Кулеба.
Он отметил, что Россия в течение десятилетий создавала конфликтный пояс вдоль своих границ и в разных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран.
"Если Путин хочет понять, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", – резюмировал Кулеба.