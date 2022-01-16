В Индии рекордная за восемь месяцев заболеваемость COVID-19

За день в стране подтвердили более 271 тысячи новых случаев коронавируса, скончались более 300 больных, сообщает Корреспондент.

В Индии за день зафиксировали 271 202 новых случая COVID-19 - рекордная отметка за восемь месяцев. Об этом пишет Al Jazeera в воскресенье, 16 января.

Всего в Индии подтвердили уже 37,12 миллионов случаев коронавирус с начала пандемии, скончались 48 066 человек (накануне - 314).

Как указывает издание, всплеск заболеваемости может быть вызван массовыми мероприятиями в связи с индуистскими праздниками - 14 января индуисты отмечали праздник Макарсанкранти, сопровождающийся погружением в святую реку, смывающую с человека грехи. Большинство верующих не носили масок и не соблюдали никаких карантинных ограничений.

В свою очередь индийские врачи и Минздрав предупреждали, что такие празднования могут стать причиной огромного количества заражений Омикроном. В 2021 году вспышка заражений произошла именно после этого праздника.