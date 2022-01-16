Порошенко подтвердил, что приедет завтра в суд

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра приедет в Печерский районный суд Киева. Там ему будут избирать меру пресечения по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса, сообщает РБК-Украина.

Как отметил Порошенко, он не слишком доверяет Печерскому районному суду Киева и судебной системе, но намерен завтра прибыть на заседание. Он отметил, что не готовил "тревожный чемоданчик" на случай, если его решат арестовать.

"Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собирал и не собираюсь его собирать", - сказал он.

В то же время, пятый президент и действующий нардеп подтвердил, что завтра прилетит из Варшавы в Киев. Кроме того, Порошенко прокомментировал информацию о том, что самолет с ним могут посадить в другом аэропорту, как это сделали белорусские спецслужбы с журналистом Романом Протасевичем.