Россия перевозит военную технику на Запад - соцсети

Видео с тяжелой военной техникой, перебрасываемой поездами, публикуют россияне в соцсетях, сообщает Корреспондент.

Россия в воскресенье, 16 января, перебрасывает военную технику на запад - россияне публикуют в соцсетях видео с железнодорожными составами, гружеными танками, БТР, СЗО и боеприпасами.

"Что-то будет. Номера у всех закрашенные, прям у всех, у всех", - говорит автор одного из видео .

Как известно, на этой неделе состоялся ряд переговоров стран Запада с Россией по гарантиям безопасности. В Кремле эти переговоры считают неудачными.