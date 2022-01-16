Более полумиллиарда за две недели: на что украинцы тратят "еПоддержку"

За последние две недели украинцы потратили более 600 тысяч гривен, которые получили за вакцинацию от коронавируса, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 19 декабря украинцы потратили более 1,3 млрд гривен, которые были получены в рамках президентской программы "еПоддержка", предполагающей выплату 1000 гривен за прививки от коронавируса.

Приоритетные направления, на которые граждане тратят средства, остаются неизменными.

"Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты" , - отметил Шмигаль.

Заявку на получение средств подали уже 7 миллионов человек. Счета в банках открыли 8,2 млн украинцев.

Напомним, за первые три недели украинцы потратили 638 миллионов гривен, полученных как "еПоддержка".

Программа "еПоддержка" стартовала 19 декабря 2021 года.

Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными нельзя.

К программе привлечены "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".