Канада обновила рекомендации для поездок в Украину

Министерство иностранных дел Канады изменило рекомендации по посещению Украины. Канадцам советуют отказаться от неважных поездок из-за угрозы вторжения России, сообщает РБК-Украина.

"Мы изменили уровень риска для Украины. Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее" , - говорится в сообщении канадского министерства.

Кроме того, МИД призывает граждан страны не ездить с несущественными целями в Крым, в том числе через аэропорты Севастополя и Симферополя, а также в Донецкую и Луганскую области.

Отметим, что рекомендации МИДа Канады не являются обязательными для выполнения гражданами страны, однако они оказывают влияние на действие и стоимость страховок и других услуг.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что США располагают данными о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину.