Данные автовладельцев не пострадали при кибератаке, - Госспецсвязь

В результате кибератаки на украинские правительственные сайты 14 января был потерян ряд внешних информационных ресурсов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), сообщает УНИАН.

Однако реестр с данными автовладельцев не пострадал, сообщили в Госспецсвязи.

"Удалось установить, что в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Уже в ближайшее время он должен возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую "чистую" информационную инфраструктуру" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, в то же время команда специалистов CERT-UA прорабатывает информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC) относительно использования злоумышленниками для атаки на отдельные государственные информационные ресурсы вредоносного программного обеспечения, которое замаскировано под "шифровальщик", но имеет деструктивный характер.

"В течение пятницы действительно были зафиксированы единичные случаи активности подобного программного обеспечения, однако связывать их с основной кибератакой является преждевременным. О результатах исследования будет сообщено сразу после завершения анализа соответствующих технических данных" , - добавили в Госспецсвязи.

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.