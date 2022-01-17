Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом
Большинство из нас обзаводясь вазонами в первую очередь думают, что это всего лишь декор, но некоторые эксперты не согласны. Существует целое направление, которое учит, какие растения следует выращивать в доме для привлечения тех или иных благ, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Спатифиллум, он же "Женское счастье"
Многолетнее растение родом из далеких южно-американских лесов, которое растить несложно. Опрыскивайте ваш спатифиллум каждый день, а весной - пересаживайте в свежую почву.
Говорят, что спатифиллум поможет незамужним найти найдут свою половинку. Тем, кто мечтает о ребенке - забеременеть. А в доме, где есть "Женское счастье", всегда будет любовь и взаимопонимание.
Узамбарская фиалка, или сенполия
Фиалки любят тщательный уход, им нужно много света, и они не терпят жесткую воду. Фиалка поможет поддержать мир в семье. Говорят, что возлюбленные будут меньше ссориться, ведь этот цветок - символ вечной любви.
Китайская роза, гибискус
Гибискусу нужно тепло, ведь он родом из тропиков, Говорят, если у вас в доме появится гибискус, ждите скоро страстную любовь.
Хойя, или "восковой плющ"
Хойя принесет вам семейное счастье, особенно если вы поставите ее в свою спальню. Ее соцветие очень похоже на искусственное и очень вкусно пахнет.
Мирт
Считается, что мирт делает брак удачным, а в сложившуюся уже семью приносит счастье и мир. В некоторых странах это растение даже считается лучшим подарком для молодоженов.
Аихризон, "Дерево любви"
У растения своеобразная листва, похожая по форме на сердечки. Аихризон, как понятно из названия, приносит любовь и счастье своему обладателю.
Калатея
Она красива и неприхотлива. Калатея помогает нам в нашей семейной жизни, потому что она - символ домашнего счастья.
Хлорофитум, "Семейное счастье"
За этим растением легко ухаживать. Поговаривают, что с хлорофитумом ваша семейная жизнь будет счастливой и спокойной.
Кислица (Оксалис)
Говорят, что если вы хотите найти свою любовь, сохранить семью, то заведите кислицу.
Антуриум, "мужское счастье"
Считается, что антуриум мужчинам дает мужскую силу. А всем вместе - успех и счастье в любви.