Япония осудила ракетные испытания КНДР

Япония осуждает ракетные испытания КНДР, которые угрожают не только Японии, но и всему международному сообществу. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает Лента.Ру.

"Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это" , – заявил он.

По словам генсека, информации об ущербе после предполагаемого ракетного пуска не поступало. Мацуно распорядился действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее стало известно о пуске неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Сообщается, что это уже четвертый пуск ракет КНДР в 2022 году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Пхеньян заявил об успешных испытаниях сверхзвуковых ракет. 14 января были запущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.