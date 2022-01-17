Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы и сел на самолет в Киев
Бывший президент и нынешний депутат Верховной Рады Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс, сообщает Украинская правда.
Пятый президент улыбается и фотографируется с прохожими.
Порошенко сопровождают супруга Марина, а также народные депутаты из его партии Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.
Кроме того, с ним летят его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.
На контроле возникла толкотня из-за журналистов.
Лидер "Европейской солидарности" сказал, что сон у него был хороший и волноваться нечего.
Позже Порошенко с командой сел на автобус, который повез их к самолету на посадку.
В конце концов, пятый президент сел в самолет. Вылет в 7:40 по Киеву.