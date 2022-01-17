Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы и сел на самолет в Киев

Бывший президент и нынешний депутат Верховной Рады Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс, сообщает Украинская правда.

Пятый президент улыбается и фотографируется с прохожими.

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Фото: Севгиль Мусаева, УП

Порошенко сопровождают супруга Марина, а также народные депутаты из его партии Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.

Кроме того, с ним летят его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

На контроле возникла толкотня из-за журналистов.

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Порошенко с женой Мариной ждет таможенного контроля / фото: Севгиль Мусаева, УП

Лидер "Европейской солидарности" сказал, что сон у него был хороший и волноваться нечего.

Присел выпить кофе в объятиях любимой
Присел выпить кофе с круасаном в объятиях любимой / фото: Севгиль Мусаева, УП
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фото: Севгиль Мусаева, УП

Позже Порошенко с командой сел на автобус, который повез их к самолету на посадку.

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фото: Севгиль Мусаева, УП

В конце концов, пятый президент сел в самолет. Вылет в 7:40 по Киеву.

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фото: Севгиль Мусаева, УП

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