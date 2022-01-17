Курс валют НБУ на 17 января

Курс валют НБУ на 17 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 17 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 16 января, повысился на 21 коп. до 27.95 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.99 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 28 коп. до 38.32 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 27 коп. до 30.67 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп. до 7.05 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.951400 +0.214
EUR Евро 31.989000 +0.208
RUB Рубль 0.364340 --0.003
GBP Фунт стерлингов 38.321400 +0.277
CHF Швейцарский франк 30.673700 +0.268
PLN Польский злотый 7.048300 +0.039

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