Курс валют НБУ на 17 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 17 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 16 января, повысился на 21 коп. до 27.95 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 31.99 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.64 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 28 коп. до 38.32 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 27 коп. до 30.67 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 4 коп. до 7.05 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.951400
|EUR
|Евро
|31.989000
|RUB
|Рубль
|0.364340
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.321400
|CHF
|Швейцарский франк
|30.673700
|PLN
|Польский злотый
|7.048300