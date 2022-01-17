Курс валют НБУ на 17 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 17 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 16 января, повысился на 21 коп. до 27.95 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.99 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 28 коп. до 38.32 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 27 коп. до 30.67 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп. до 7.05 за 1 польский злотый.