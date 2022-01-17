Календарь церковных праздников и постов на февраль 2022

Февраль 2022 года будет богат важными церковными датами, среди них двунадесятый праздник (один из важнейших после Пасхи) - Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и конечно же - начало любимой всеми Масленицы, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Согласно календарю строгих постных дней в последний месяц зимы нет, ведь Великий предпасхальный пост начнется только 7 марта.

Все самые важные праздники февраля 2022

1 февраля - Преподобного Макария Великого;

3 февраля - Преподобного Максима-исповедника;

4 февраля - День Святого апостола Тимофея;

6 февраля - Преподобной Ксении;

7 февраля - День иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоана Златоуста;