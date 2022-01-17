Силовики, пробки и митинг: как в аэропорту Киева ждут Порошенко

В аэропорту "Киев" готовятся к прилету пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Уже сейчас на месте много полиции и бойцов спецподразделений. Внутрь здания пускают только при наличии билетов на вылет, сообщает Сегодня.

Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

Возле терминала "А", где ожидается прилет Порошенко, уже собралось около 200 его сторонников. Все обочины заставлены машинами и микроавтобусами с ровенскими, киевскими, харьковскими, донецкими и другими номерами.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Некоторые из приехавших мало осведомлены, куда идти, а другие монтируют сцену. Наблюдается небольшая пробка из авто рядом с аэропортом.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Зона прилета в аэропорту тоже под охраной полиции.

"В аэропорту, такое впечатление, охраняется, каждый уголок" , – говорит корреспондент.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина"﻿, люди пришли с государственными флагами, флагами с партийной символикой "Европейской солидарности", черно-красными знамёнами.

Встречающие держат самодельные плакаты, написанные на картоне от упаковочной тары "Стране нужен Порох", "Возвратим Украине достоинство", "За нами правда, за нами победа", "We need democracy", "Руки прочь от Пороха", "Стоп репрессиям".

На площади перед терминалом прибытия аэропорта установлен большой экран, под которым - растяжка "Порох за Украину, мы за Пороха".

У многих людей на плечах - государственные флаги.

Напомним, сегодня, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.