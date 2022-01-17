Костюк эффектно пробилась во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк победоносно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии. В стартовом поединке украинка обыграла Диан Парри из Франции, получившей wild-card от организаторов, сообщает 24 Канал.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время украинка выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейкпоинта из десяти.

Парри, в свою очередь, совершила два эйса, допустила три двойных ошибок и реализовала один брейкпоинт из пяти.

Во втором раунде Australian Open Костюк сыграет с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Игра состоится в ночь на 19 января.