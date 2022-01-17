Курс на мини: какие юбки будем носить в этом году

Тренд на мини заполонил подиум в прошлом сезоне и в этом набрал еще больше оборотов. И не только мини, но и микро-юбки, облегающие бедра джинсы, узкие брюки и леггинсы, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.

Стилист Ксения Господинова в Instagram рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание в новом сезоне.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu и другие бренды показали, что 2022 год серьезно настроен на короткие юбки. Они могут быть яркими, с "металлическим" цветом, с интересным акцентом и даже меховые.

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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендация от стилиста: надевая такую экстравагантную вещь, делайте контрастный верх, например, максимально закрытый и неброский свитер или рубашку. Можно сочетать с ботфортами, сапогами-трубами, грубыми ботинками. Весной — с лоферами на массивной подошве, можно под носок.