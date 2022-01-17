В бывшем блоке Меркель раскритиковали отказ от поставок оружия Украине

Замглавы фракции ХДС/ХСС по международным делам Йоханн Вадефуль раскритиковал отказ Германии от поставок оружия Украине. Об этом он написал в Twitter, сообщает Лига.net.

Вадефуль отметил, что угроза России реальна.

"Наш предыдущий отказ от поставок оружия, по-видимому, был воспринят Россией как поощрение к продолжению нарушения суверенитета. Таким образом, эта позиция более несостоятельна" , – написал он.

Ранее поставки оружия Украине поддержал будущий преемник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в ХДС Фридрих Мерц.

ХДС/ХСС сейчас не входит в коалицию в Бундестаге и находится в оппозиции к "светофорной коалиции" социал-демократов, зеленых и свободных демократов.