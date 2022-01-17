Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за 10 лет

Темпы экономического роста Китая в 2021 году на фоне успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии оказались самыми высокими за последние 10 лет, составив 8,1%, заявило в понедельник Государственное статистическое управление КНР, сообщает ТАСС.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за IV квартал прошлого года достигла 4%. В октябре - декабре 2020 года соответствующий показатель составил 6,5%.

Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за минувший год превысил 114,36 трлн юаней (примерно $17,98 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 7,1%, до 8,3 трлн юаней (около $1,3 трлн), промышленность - на 8,2%, до 45,09 трлн юаней ($7,09 трлн), сфера услуг - тоже на 8,2%, до 60,97 трлн юаней ($9,59 трлн).

Темпы роста ВВП КНР за последние несколько лет претерпели заметные колебания. В 2019 году они составили 6%, а в 2020-м из-за пандемии резко понизились до 2,2% - минимального показателя за последние более чем 40 лет.

Инвестиции в основные активы в КНР в прошлом году увеличились на 4,9% по сравнению с 2020 годом - до 54,45 трлн юаней ($8,6 трлн). Государственные инвестиции выросли на 2,9%, частные - на 7%.