Первая тренировка Шахтера в 2022 году

Донецкий Шахтер 16 января прибыл на первый сбор в Турцию. "Горняки" провели первую тренировку. В нем участвовали и зимние новички, сообщает 24 Канал.

Шахтер 16 января прибыл в Турцию и уже провел первую свою тренировку в этом году. Перед стартом занятия главный тренер "горняков" собрал команду и рассказал о плане работ.

Сначала футболисты провели разминку, а после получаса предоставили квадратам. Следует отметить, что вместе с футболистами в игре в квадрат был замечен и Роберто Де Дзерби. Закончилась тренировка беговыми упражнениями.

В первом занятии участвовали все 27 прибивших на сборы футболистов, в том числе новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас.

Во время первого сбора в Турции Шахтер проведет три контрольных матча:

24 января, 16.00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия);

28 января, 16.00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь);

31 января, 16.00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия).

Все матчи будут показаны в прямом эфире Shakhtar TV. Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.

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