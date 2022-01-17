Первая тренировка Шахтера в 2022 году
Донецкий Шахтер 16 января прибыл на первый сбор в Турцию. "Горняки" провели первую тренировку. В нем участвовали и зимние новички, сообщает 24 Канал.
Шахтер 16 января прибыл в Турцию и уже провел первую свою тренировку в этом году. Перед стартом занятия главный тренер "горняков" собрал команду и рассказал о плане работ.
Сначала футболисты провели разминку, а после получаса предоставили квадратам. Следует отметить, что вместе с футболистами в игре в квадрат был замечен и Роберто Де Дзерби. Закончилась тренировка беговыми упражнениями.
В первом занятии участвовали все 27 прибивших на сборы футболистов, в том числе новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас.
Во время первого сбора в Турции Шахтер проведет три контрольных матча:
- 24 января, 16.00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия);
- 28 января, 16.00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь);
- 31 января, 16.00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия).
Все матчи будут показаны в прямом эфире Shakhtar TV. Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.
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