Житель Харьковской области предложил разместить у себя базу НАТО

Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем земельном участке военную базу. Мужчина выразил готовность передать Альянсу 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование, сообщает Обозреватель.

Мужчина официально зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Фото письма было опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

В письме мужчина уточнил адрес земельного участка, который находится в одном из сел области, а также подписал заявление и уточнил дату – 10 января. Автор поста отметил, что агрессивные действия России лишь убеждают украинцев в необходимости интеграции с НАТО.