Французский необанк заходит в Украину

Французская финтех-компания Qonto нанимает сотрудников в Украине и анонсировала открытие местного офиса, сообщает AIN.ua.

Qonto – это необанк для предпринимателей, обслуживающий малый и средний бизнес и фрилансеров. Сервис объединяет в себе банковские услуги, бухгалтерский учет и управление расходами.

На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Сначала необанк планирует нанять одну команду, а в дальнейшем открыть офис разработки в Украине.

Нанимать украинских разработчиков сервис начал еще в декабре 2021 года. Сейчас открыты вакансии разработчиков.

Основная команда располагается во Франции, но у Qonto есть опыт найма в других европейских странах. К 2025 году компания планирует увеличить число пользователей до одного миллиона, а количество сотрудников с 500 до 2 тысяч.

12 января стало известно, что Qonto привлек 552 млн долларов инвестиций в раунде D. Это один из самых больших раундов в истории Франции. Лид-инвесторы – Tiger Global и TCV.

Прошлый раунд на 100 млн евро удалось получить два года назад – в январе 2020 года. В общей сложности стартап получил более 700 млн долларов инвестиций. Оценка сервиса выросла до 5 млрд. долларов.