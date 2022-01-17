Как планета может потерять материнскую звезду

Утром на востоке, извините за тавтологию, восходит Солнце. Этот восток – это то, в чем мы не сомневаемся и это происходит миллиарды лет подряд. Но оказывается, что не на всех планетах это можно увидеть, сообщает 24 Канал.

И речь идет не о планетах, которые находятся в приливном восторге и обращены к звезде только одной стороной (нечто подобное происходит с Меркурием). Речь идет о загадочных планетах-сиротах, которые вообще не имеют звезды и свободно двигаются в космическом пространстве.

Откуда берутся одинокие планеты

Планеты-сироты очень трудно обнаруживать. Это неудивительно, ведь привычными методами обнаружения экзопланет здесь воспользоваться будет тяжело. И все же ученым удается это сделать. Так как образуются планеты без звезд?

Астрономы исследуют этот вопрос, но из-за небольшой выборки четких ответов нет. Существуют две достаточно очевидные теории формирования: