Как планета может потерять материнскую звезду
Утром на востоке, извините за тавтологию, восходит Солнце. Этот восток – это то, в чем мы не сомневаемся и это происходит миллиарды лет подряд. Но оказывается, что не на всех планетах это можно увидеть, сообщает 24 Канал.
И речь идет не о планетах, которые находятся в приливном восторге и обращены к звезде только одной стороной (нечто подобное происходит с Меркурием). Речь идет о загадочных планетах-сиротах, которые вообще не имеют звезды и свободно двигаются в космическом пространстве.
Откуда берутся одинокие планеты
Планеты-сироты очень трудно обнаруживать. Это неудивительно, ведь привычными методами обнаружения экзопланет здесь воспользоваться будет тяжело. И все же ученым удается это сделать. Так как образуются планеты без звезд?
Астрономы исследуют этот вопрос, но из-за небольшой выборки четких ответов нет. Существуют две достаточно очевидные теории формирования:
- Самостоятельное формирование в результате так называемого гравитационного коллапса газопылевого облака. То есть планета образуется в межзвездном облаке, где еще не сформировалась звезда или не сформируется вообще. Например, облако оказалось мало и там недостаточно массы для образования звезды, но достаточно для образования планеты. Такой новообразованный объект остается одиноким в космическом пространстве и движется по орбите материнского облака газа и пыли.
- "Классическое" образование планеты в протопланетном диске вокруг звезды. После формирования планету выбрасывает из звездной системы в результате гравитационных сдвигов. Например, такая ситуация может быть, если у материнской звезды относительно близко пролетает другая звезда. Или же планета может стать "сиротой" из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами системы.