Землетрясение в Румынии распространилось на территорию Одесской области

На территории соседней с Украиной Румынии 16 января произошло землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки были ощутимы в Одесской области, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал в районе гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине 138 км.

Румынии 16 января произошло землетрясение, которое почувствовали на Одесщине. Источник: Главный центр специального контроля

По словам специалистов, толчки могли ощущаться в отдельных населенных пунктах на юго-западе Одесской области, они никак не угрожали населению. В последний раз в Украине фиксировали подземные толчки с территории Румынии 7 января.

Спасатели отметили, что информации о негативных последствиях природного явления от населения не поступало.