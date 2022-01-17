Землетрясение в Румынии распространилось на территорию Одесской области
На территории соседней с Украиной Румынии 16 января произошло землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки были ощутимы в Одесской области, сообщает Обозреватель.
Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал в районе гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине 138 км.
По словам специалистов, толчки могли ощущаться в отдельных населенных пунктах на юго-западе Одесской области, они никак не угрожали населению. В последний раз в Украине фиксировали подземные толчки с территории Румынии 7 января.
Спасатели отметили, что информации о негативных последствиях природного явления от населения не поступало.