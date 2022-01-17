В Украине хотят ввести новый штраф для водителей

Украинских водителей в период с 1 октября по 31 марта планируют штрафовать за то, что они ездят на автомобилях с летними шинами. Такой законопроект разработало МВД, и его скоро зарегистрируют в Верховной Раде, сообщает Today.ua.

Штраф предлагают не очень большой – 340 гривен. Но при повторном таком правонарушении он будет увеличиваться.

Согласно предложению полиции, в Правила дорожного движения должны внести новые пункты, которые определяют, как отличить зимнюю резину от летней и всесезонной.

В частности, шина зимняя – шина с маркировкой на боковине "M+S", "M.S", "M&S", "MS", "DP" и предназначенная для эксплуатации зимой.

Шина летняя – шина, не имеющая на боковине маркировок зимней и всесезонной шины и предназначенная для эксплуатации летом.

Всесезонная шина – шина, имеющая на боковине маркировку "All Seasons" и предназначенная для эксплуатации в любое время года.

Полиция считает, что это нововведение окажет положительное влияние на уровень безопасности дорожного движения в Украине, станет меньше ДТП, водители станут более ответственными.