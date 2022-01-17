Порошенко пытались не пустить в Украину и не отдавали паспорт

Во время прохождением Петром Порошенко паспортного контроля в аэропорте появились следователи ГБР. Они не давали пройти паспортный контроль пятому президенту.

Порошенко и его соратники заявили, что это попытка недопуска Порошенко на территорию Украины.

В ГБР тогда заявили, что производят процессуальные действия.

После нескольких минут напряженных разговоров с представителями Госпогранслужбы и ГБР Порошенко таки вернули паспорт и он прошел паспортный контроль.

На выходе из аэропорта он рассказал журналистам, что ему препятствовали сотрудники ГБР, некоторые из них, по его словам, были в форме пограничников.

Порошенко заявил, что ему удалось пройти паспортный контроль только благодаря тому, что вместе с ним из Варшавы в Киев летело много журналистов.