"Шахтер" не взял Коноплянку на сборы в Турцию
Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в СК Днепр-1. Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста, сообщает 24 Канал.
Коноплянка активно ведет переговоры с руководством Днепра-1 и может стать футболистом клуба к закрытию зимнего трансферного окна.
Сообщается, что один из лучших бомбардиров в истории сборной Украины готов пойти на сокращение зарплаты для подписания с Днепром-1 долгосрочного контракта.
По данным СМИ, Коноплянка может перейти в Днепр-1 бесплатно. Отмечается, что Шахтер, скорее всего, предоставит футболисту статус свободного агента, чтобы не платить ему зарплату за полгода контракта.
Реакция президента Днепра-1
Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал возможный переход 32-летнего полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки в днепровский клуб.
"Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в Днепр-1".
Хотели бы его видеть в команде? Возможно, раньше – да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в Днепр-1 ни для кого не закрыта. Однако на сегодняшний день мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату», – сказал Береза.
Карьера Коноплянки
- Хавбек провел в текущем сезоне всего два матча за Шахтер и наиграл суммарно 47 минут. С 17 августа Коноплянка на поле не появлялась.
- Полузащитник стал игроком Шахтера в 2019 году, после того как не сумел закрепиться в немецком Шальке.
- Стоит отметить, что Коноплянка с 2006 по 2015 год успешно выступал за Днепр, после чего перешел в Севилью.