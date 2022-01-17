"Шахтер" не взял Коноплянку на сборы в Турцию

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в СК Днепр-1. Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста, сообщает 24 Канал.

Коноплянка активно ведет переговоры с руководством Днепра-1 и может стать футболистом клуба к закрытию зимнего трансферного окна.

Сообщается, что один из лучших бомбардиров в истории сборной Украины готов пойти на сокращение зарплаты для подписания с Днепром-1 долгосрочного контракта.

По данным СМИ, Коноплянка может перейти в Днепр-1 бесплатно. Отмечается, что Шахтер, скорее всего, предоставит футболисту статус свободного агента, чтобы не платить ему зарплату за полгода контракта.

Реакция президента Днепра-1

Президент Днепра-1 Юрий Береза ​​прокомментировал возможный переход 32-летнего полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки в днепровский клуб.

"Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в Днепр-1".

Хотели бы его видеть в команде? Возможно, раньше – да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в Днепр-1 ни для кого не закрыта. Однако на сегодняшний день мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату», – сказал Береза.

Карьера Коноплянки