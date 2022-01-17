В Токио показали длиннобазный Suzuki Jimny

На автошоу в Токио дебютировал не совсем обычный пятидверный Jimny — Kimun Kamui (в переводе «Горный бог»). Авторами единственного в своем роде внедорожника являются студенты японского автомобильного колледжа NATS. От заводской версии он отличается перекроенным кузовом, подвеской, доработанным двигателем и перешитым салоном, сообщает Автоцентр.

В основу пятидверного внедорожника легла обычная модель 2019 года. В процессе переделки ему распилили раму и удлинили на 400 мм с помощью специальной вставки. При этом багажник остался прежним.

Как теперь выглядит салон Suzuki Jimny сложно сказать — его фотографий нет. По некоторым данным, в нем появилась современная система мультимедиа, кожаные сиденья и перешитый потолок.

В движение пятидверный вариант внедорожника приводит 1,5-литровый двигатель, который теперь выдает не 102, а 124 л.с. Добиться увеличения мощности студентам удалось за счет турбонаддува и перенастроенного электронного блока управления двигателем. Клиренс тоже стал больше — теперь это 152 мм.

Студенческий Suzuki Jimny Kimun Kamui так и останется в единственном экземпляре. Модель не пойдет в серию. Пятидверным вариантом внедорожника покупателей порадует сам производитель. Его премьера запланирована на 2022 год.