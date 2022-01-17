Порошенко прокомментировал попытку не пустить его в Украину

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко заявил, что сотрудники ГБР пытались не пустить его в Украину, отобрав внутренний паспорт.

Такое заявление он сделал во время короткого комментария журналистам в аэропорту Киев (Жуляны).

"В течение 15 минут правоохранители, часть которых была в форме пограничников, а часть в черной форме, пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт, объяснив это тем, что должны установить мое лицо, потому что сомневаются, что я являюсь Порошенко. Они более 15 минут проверяли мой внутренний паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины" , – заявил Порошенко.

Он считает, что такие действия являются давлением на оппозицию и попыткой дискредитации государства на фоне новостей о возможном вторжении России.

"Хочу подчеркнуть, что ситуацию нам удалось разрешить только благодаря тому, что среди пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов" , – сказал Порошенко, поблагодарив некоторых журналистов лично.

Далее Порошенко покинул здание и направился на политический митинг возле аэропорта Жуляны, там установили сцену.

Во время своего выступления Порошенко упрекнул Зеленского в том, что тот "играл на рояле", изображая, что это "и есть культура моей Украины".