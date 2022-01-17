Недостаток света в зимний период вредит здоровью

Работая зимой без природного света, есть большая вероятность подорвать свое здоровье. Апатия, депрессивное состояние и другие проблемы частые спутники человека, работающего в зимнее время, сообщает Men's Life.

Нередки случаи, когда в зимний период люди жалуются, что у них наступают затяжные депрессии и полное безразличие ко всему окружающему. Ученые рассмотрели эту проблему и пришли к выводу, что все далеко не случайно. На то, что организм человека негативно реагирует в холодное время года, есть веские причины.

Экспертами были проведены специальные исследования, участниками которых стали 2 тысячи человек. Половина добровольцев жаловалась, что в зимний период они испытывают катастрофический дефицит солнечного света на рабочем месте, что очень сильно их угнетает.﻿

Когда организму не хватает света, прежде всего начинаются нарушения в нервной системе. И если человек будет систематически испытывать недостаток природного освещения, ему грозят необратимые психические расстройства. К такому выводу пришли исследователи, подведя итог эксперимента.

Единственное утешение, по мнению ученых, это дальнейшее улучшение, ведь с приближением весны количество солнечных часов постепенно увеличивается.

Другие эксперты выяснили, что люди, которые встают очень рано, рискуют здоровьем своего сердца. Виной всему стресс, который испытывает человек, пробуждаясь ранним утром. А потому ученые настоятельно рекомендуют полноценно высыпаться, если есть такая возможность.